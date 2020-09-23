Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники

Алексей Навальный, который с 22 августа лечился в Charite, выписан из стационара, сообщили в клинике.



«Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Алексей Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента», — говорится в пресс-релизе медучреждения.

При этом врачи предупреждают, что оценивать потенциальные последствия тяжелого отравления пока рано.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что политик был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские власти и медики это отрицают.

22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН призвал Россию «полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества «Новичок». Он подчеркнул, что Франция не потерпит нахождение химического оружия в Европе или России.