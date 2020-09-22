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#Расследование

Семья куратора дела Сафронова — совладелец одного из крупнейших туроператоров России

22.09.2020

Супруге главы Следственного управления ФСБ Василия Петухова принадлежит доля в одном из самых известных отечественных туроператоров, она совладелец нескольких фирм группы компаний «Библио-Глобус», чья общая выручка за 2019 год составила около 4,1 млрд руб., пишут «Открытые медиа» 

Как утверждается в расследовании, одно из юрлиц управляет крупнейшей гостиницей в Сочи, а также участвует в инвестиционном проекте в Крыму — строительстве автокемпинга, стоимость которого — 3,4 млрд руб.

Структуры, связанные с семьей Петухова, также осваивают побережье Балтийского моря в Калининградской области. Они же зарегистрировали юрлицо в селе Архыз Карачаево-Черкесии, где располагается прибыльный горнолыжный курорт.

Василий Петухов начинал в первом — «шпионском» — отделе СУ ФСБ и до сих пор участвует в некоторых расследованиях. Последнее — дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого заподозрили в передаче секретных сведений чешской разведке. В рамках этого дела Петухов просил министерство юстиции привлечь к дисциплинарной ответственности защитников Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении тайны следствия.

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