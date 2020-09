Акции банков мира упали после публикации данных финразведки США

Акции ведущих мировых банков резко подешевели после публикации данных финансовой разведки США о подозрительных транзакциях.



Как передает РБК, бумаги крупнейшего банка Германии Deutsche Bank на торгах 21 сентября упали на 8,5%. Акции банка HSBC снизились на 5,33% — до самого низкого за 25 лет уровня в 29,3 гонконгского доллара. Акции Standard Chartered в Гонконге упали на 6,2%. На премаркете перед открытием торгов в США бумаги американских банков также торгуются в красной зоне. Акции Morgan Stanley дешевеют на 3,2%, Bank of New York Mellon — на 4,3%, Bank of America — на 3,9%, JPMorgan Chase — на 5%, Cirigroup — на 4,4%.



Падение котировок началось на фоне публикации Международного консорциума журналистов с результатами изучения секретных документов финансовой разведки США, в которых говорилось о подозрительных транзакциях.