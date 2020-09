Проект «Кассандра»

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» опубликовал итоги изучения секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). В списке финансовых операций, привлекших внимание FinCEN, оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, передает РБК . Среди них предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, а также виолончелист и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории» , сотрудничающий с международной группой расследователей.Расследование основано на утечке более 2,1 тыс. отчетов о подозрительной деятельности, которые глобальные банки подают в FinCEN. Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Часть из них была собрана Конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год.Как утверждают журналисты, изучившие документы, в октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным расследовательского консорциума, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.Советник президента Валентин Юмашев, утверждают журналисты, получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Эта компания, по данным расследователей, принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.Братья Ротенберги, как отмечает «Би-би-си» , несмотря на санкции проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays. Так, к примеру, Аркадий Ротенберг сумел перевести $7,5 млн при покупке картины Рене Магритта La Poitrine. На это ранее уже обращали внимание в Сенате США, представитель бизнесмена тогда заявил, что сделка была законной.По данным FinCEN, американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 годы транзакций на сумму более $1,3 млрд «связанных с Олегом Дерипаской». Через Deutsche Bank, утверждают расследователи, в период с 2003 по 2017 год было совершено еще больше транзакций в интересах Дерипаски — на сумму в $11 млрд. «Важные истории» сообщают, что нашли в отчете FinCEN подозрительные переводы на счет жены бывшего замглавы «военторга» Леонида Тейфа Татьяны. Супруги были арестованы в США в 2019 году по обвинению в хищении в России $150 млн. Журналисты обнаружили перевод Татьяне Тейф около $400 тыс. от гонконгской Ringo Trading Limited связанной, по данным расследователей, с лидером одной из крупнейших площадок по обналичиванию средств, осужденным банкиром Сергеем Магиным.База данных содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакций, в которых участвовали российские банки. В этих транзакциях они получили $7,28 млрд, а отправили $3,50 млрд. Самым активным иностранным контрагентом российских банков был Bank of New York Mellon (2992 транзакции).В списке российских банков, которые проводили эти транзакции, — Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, Юникредит, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие.