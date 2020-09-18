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Путин, Лукашенко и Трамп стали лауреатами Шнобелевской премии из-за коронавируса

18.09.2020

Лидеры России, Белоруссии, США, Великобритании, Бразилии, Мексики, Индии и Туркмении получили шуточную Шнобелевскую премию за влияние на мир в период пандемии коронавируса больше, чем ученые и врачи.

Награда в области медицинского образования присуждена им «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году. Награды вручаются за открытия, которые «сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». 30-я церемония вручения Шнобелевской премии прошла в Гарвардском университете.

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