Путин, Лукашенко и Трамп стали лауреатами Шнобелевской премии из-за коронавируса

Лидеры России, Белоруссии, США, Великобритании, Бразилии, Мексики, Индии и Туркмении получили шуточную Шнобелевскую премию за влияние на мир в период пандемии коронавируса больше, чем ученые и врачи.Награда в области медицинского образования присуждена им «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».
Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году. Награды вручаются за открытия, которые «сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». 30-я церемония вручения Шнобелевской премии прошла в Гарвардском университете.