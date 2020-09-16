ЕС ответил Москве: хватит обмениваться «вопросниками»

Европейский союз ожидает от России расследования отравления Алексея Навального, а не обмена «вопросниками», заявили в ЕС в ответ на публикацию ряда вопросов от Москвы по поводу ситуации с оппозиционером.



«ЕС очень ясно заявил об ожидании от российского правительства срочного прозрачного расследования в полном сотрудничестве с ОЗХО. Все вопросы должны быть рассмотрены и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путем публичного обмена «вопросниками», — ответил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на запрос РБК по поводу заявления постоянного представительства России при ЕС о нестыковках в деле отравления Навального.



Ранее в Постоянном представительстве РФ при ЕС адресовали обращение депутатам Европарламента и институтам ЕС, в котором обратили внимание «на многочисленные несоответствия по данному делу».

Дипломаты предложили обосновать, отправку Навального лечиться за границу — ведь там и был идентифицирован яд группы «Новичок». Постпредство спросило также, почему правительство ФРГ так неохотно предоставляет Москве результаты токсикологического анализа, проведенного военными Германии, или не предает их гласности, если Берлин уверен, что Навальный был отравлен.

«В чем причина того, что российские власти травят Алексея Навального с учетом того, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%?», — отдельно подчеркивали в Постпредстве.

