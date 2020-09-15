Юлия Галямина о «выборах» в России

Сегодня, вы не поверите, отмечается Международный день демократии. И вопрос о демократии сегодня в России стоит как никогда остро. Ведь сегодня второй день после выборов, которые «прошли при наихудшем нормативно-правовом регулировании за последние 25 лет». Это не мое высказывание — это позиция специалистов из «Голоса».

И в связи с этим мы снова, но в еще более острой форме, сталкиваемся с вопросом: участвовать ли в выборах или нет (вполне можно написать это слово в кавычках, но я не буду, чтобы не уводить от сути вопроса). При условии, что они будут все меньше напомнить выборы и все больше походить на фарс (казалось бы, куда уж, но не сомневайтесь, придумают куда).

Несмотря ни на что, я призываю нас всех продолжать (и себя, хотя я сама в личном качестве уже совсем скоро не смогу стать кандидатом — ведь, скорее всего, я получу срок — реальный или условный в этом аспекте неважно — по 212.1 (Дадинской статье), по которой я сейчас прохожу обвиняемой).

Эти вот процедуры на пеньках — это почти единственное, что осталось у нас от демократии. Это только намек на то, что когда-то было (было ли) или могло бы стать демократическим институтом. Но это не значит, что мы должны отдавать и это. Как больной человек, который цепляется за любую ниточку, связывающую его с жизнью, так и наше общество должно, обязано пытаться сохранить и развить то, что несет в себе хотя бы бледные черты демократии. Иначе что нам останется делать?

Конечно, мы можем создавать альтернативное политическое представительство, организовывать альтернативные выборы в альтернативные органы власти. Но дело в том, что у этих органов не будет никаких реальных полномочий и, соответственно, они не смогут привлечь внимание широких слоев общества. Просто потому, что люди не хотят играть в политические игрушки. Ведь они на обычные то выборы не ходят, потому что не видят связи между своим волеизъявлением и своей жизнью, а какой смысл ходить на те, на которых ничего вообще не решается.

И вот тут и содержится ответ на вопрос: зачем же нам продолжать участвовать в выборах, в чем потенциал развития? Ответ нам дает Беларусь: наша задача привлечь избирателей, организовать по-настоящему массовое участие граждан. И тогда фальсификации уже невозможно будет проворачивать незаметно. О них будет знать каждый. Мы видим, что даже на конкурентных выборах не использован потенциал массового вовлечения граждан в процесс. И не использован он потому, что мы, по сути, только-только начали этим заниматься всерьез.

А что значит «всерьез»? Это значит, показывать людям реальный интерес, что у них на выборах есть реальный выбор, за который хочется бороться. И для этого совершенно недостаточно иметь одного или двух лидеров на всю страну. Социология показывает: уровень доверия к федеральным лидерам падает. Ко всем, вне зависимости от того, к какому лагерю он принадлежит. А вот уровень доверия к местным лидерам, к лидерам на расстоянии вытянутой руки, растет. А вот их-то как раз катастрофически не хватает. То есть мы еще не использовали и такой потенциал, как местное лидерство, причем лидерство подготовленное и осознанное.

Третий потенциал, который лежит перед нами — это сотрудничество. Мало иметь множество локальных лидеров. Нужно, чтобы они воспринимались как явление, как отдельная сила. Которая скрепляется не за счет иерархических структур и фигуры центрального вождя, а за счет осознанного горизонтального сотрудничества, проговоренных и продуманных общих интересов и общих целей.

Все эти три возможности для развития демократии: локальное лидерство, вовлечение через него граждан в политику, формулирование новых смыслов, горизонтальное сотрудничество — все они напрямую связаны с участием в выборах.

Если мы откажемся от участия, пойдем по пути «чем хуже тем лучше» мы, конечно, рано или поздно тоже доживем до смены политического режима (хотя бы потому что ничто не вечно под луной). Но с чем же мы подойдем к этому рубежу. Разрушенный институт, презираемый людьми, которых мы же и научили — не ходить и не подыгрывать. Отсутствие опытных и готовых брать на себя ответственность политических лидеров. Отсутствие потенциала сотрудничества и солидарности. Дискредитация идеи демократии как таковой. Что же появится на месте такого выжженного поля? Я даже боюсь представить. Подозреваю, что что-то малоприятное, что не оставит хоть каких-то шансов на демократию на много лет вперед.

Именно поэтому — да, надо продолжать участвовать в этих «выборах». Я понимаю, как обидно кандидатам, которых не зарегистрировали, сняли по беспределу, чью победу украли фальсификаторы. Но я обращаюсь к вам и говорю: не огорчайтесь, не опускайте руки. То, что вы делаете — вклад в будущее, игра вдолгую. У вас можно украсть победу, но невозможно украсть опыт, поддержку и доверие людей. У нас очень много задач, которые нужно решать и решать вместе. Нас должно быть больше, а не меньше. Мы должны становиться популярнее. Мы должны предлагать людям новые идеи. И мы должны быть вместе.

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