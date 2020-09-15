«Вчера смог целый день дышать сам»

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — написал политик в Instagram.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. По настоянию родственников его перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты пришли к выводу, что политик был отравлен веществом группы «Новичок». Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Российские власти и медики это отрицают. 7 сентября оппозиционера вывели из комы.

Сегодня о том, что отравляющие вещества отсутствовали в организме Навального на момент его вылета на лечение в Германию, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, врачи омской клиники провели все необходимые исследования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что если Навальный поправит свое здоровье, все будут этому только рады.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в свою очередь уверен, что произошедшее с Навальным следует называть «попыткой убийства». «Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства», — заявил он на заседании Европарламента.

Боррель предложил назвать разрабатываемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права по имени Алексея Навального, по аналогии с американским «актом Магнитского».