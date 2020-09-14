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#Голосование

Голосование в регионах. Итоги

14.09.2020

«Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство на выборах в законодательные собрания в Томске, Новосибирске и Тамбове

По результатам голосования в регионах, которое состоялось в конце прошлой недели, в Томске «Единая Россия» хоть и формально победила, набрав почти 24,5% голосов, но потеряла большинство. КПРФ набрала 17,5% голосов, «Новые люди» — 15%, ЛДПР — 14%, «Справедливая Россия» — 11%. В Новосибирске, по предварительным данным, ЕР также потеряла большинство, набрав 44% голосов. На выборах в Тамбовскую городскую думу партия власти заняла второе место (20,6%), а лидером стала «Родина» — 45,7%. На третьем месте коммунисты — 11,2%, ЛДПР набрала почти 8%, передает РБК.

В Новосибирске в горсовет прошел глава местного отделения штаба Алексея Навального Сергей Бойко. В Томске на выборах депутатов городской думы победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева.



Как подсчитали «Открытые медиа», по предварительным данным, побеждают не менее 98 кандидатов, которых поддержало «Умное голосование» на выборах в областные парламенты и в собрания столиц регионов. Во многих регионах подсчеты еще ведутся. Всего «Умное голосование» поддержало 611 кандидатов в парламентах столиц регионов и 239 в областных.

Что касается выборов глав регионов, то по предварительным данным ЦИК, одерживают победу действующие главы или врио губернаторов.

Голосование в этом году проходило не один, а три дня. Как отмечает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, вклад досрочного голосования стал определяющим в формировании результатов. «Все губернаторы и составы региональных законодательных собраний избраны за счет административно-приводного электората, а в целом ряде регионов, где якобы досрочно проголосовало больше 50% от списочного состава (ЕАО, Татарстан, Тамбовская область, Краснодарский край) можно с уверенностью говорить и о массовых  фальсификациях», — уверен он. 

На горячую линию «Голоса» за время кампании было принято 1482 звонка, из них 793 с вечера 12 сентября. На «Карту нарушений» в день голосования и при подсчете голосов поступило 605 сообщений о возможных нарушениях. За все время кампании поступило 1699 сообщений. В пятерку регионов-лидеров по числу сообщений о возможных нарушениях 13 сентября и при подсчете голосов вошли Краснодарский край, Челябинская область, Татарстан, Нижегородская и Самарская области, а также Москва.

Во всех регионах, где выборы проходили хотя бы в относительно конкурентной атмосфере, кандидаты «Умного голосования» уверенно давали бой единороссам, пишет политик Илья Яшин: «Главный вывод прошедшей кампании простой. Избирателям надо регистрироваться на сайте «Умного голосования» и отдавать свой голос, в соответствии с его рекомендациями. Оппозиционным структурам надо бросить все силы на подготовку новых наблюдателей, так как в нынешних условиях их катастрофически не хватает».



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