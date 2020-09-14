Голосование в регионах. Итоги

По результатам голосования в регионах, которое состоялось в конце прошлой недели, в Томске «Единая Россия» хоть и формально победила, набрав почти 24,5% голосов, но потеряла большинство. КПРФ набрала 17,5% голосов, «Новые люди» — 15%, ЛДПР — 14%, «Справедливая Россия» — 11%. В Новосибирске, по предварительным данным, ЕР также потеряла большинство, набрав 44% голосов. На выборах в Тамбовскую городскую думу партия власти заняла второе место (20,6%), а лидером стала «Родина» — 45,7%. На третьем месте коммунисты — 11,2%, ЛДПР набрала почти 8%, передает РБК.



В Новосибирске в горсовет прошел глава местного отделения штаба Алексея Навального Сергей Бойко. В Томске на выборах депутатов городской думы победила глава городского отделения штаба Навального Ксения Фадеева.

Ну и отличные новости из Томска!



19 из 27 мест у кандидатов «Умного голосования» 🎉



К тому же томичи выгнали из Думы знаковых единороссов — героев нашего фильма-расследования: главу фракции и владельца «Водоканала» Кирилла Новожилова и директора «ТомскРТС» Сергея Панасюка. pic.twitter.com/88I4HqVvZ8 — Команда Навального (@teamnavalny) September 14, 2020

Как подсчитали «Открытые медиа» , по предварительным данным, побеждают не менее 98 кандидатов, которых поддержало «Умное голосование» на выборах в областные парламенты и в собрания столиц регионов. Во многих регионах подсчеты еще ведутся. Всего «Умное голосование» поддержало 611 кандидатов в парламентах столиц регионов и 239 в областных.

Что касается выборов глав регионов, то по предварительным данным ЦИК, одерживают победу действующие главы или врио губернаторов.

Голосование в этом году проходило не один, а три дня. Как отмечает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, вклад досрочного голосования стал определяющим в формировании результатов. «Все губернаторы и составы региональных законодательных собраний избраны за счет административно-приводного электората, а в целом ряде регионов, где якобы досрочно проголосовало больше 50% от списочного состава (ЕАО, Татарстан, Тамбовская область, Краснодарский край) можно с уверенностью говорить и о массовых фальсификациях», — уверен он.На горячую линию «Голоса» за время кампании было принято 1482 звонка, из них 793 с вечера 12 сентября. На «Карту нарушений» в день голосования и при подсчете голосов поступило 605 сообщений о возможных нарушениях. За все время кампании поступило 1699 сообщений. В пятерку регионов-лидеров по числу сообщений о возможных нарушениях 13 сентября и при подсчете голосов вошли Краснодарский край, Челябинская область, Татарстан, Нижегородская и Самарская области, а также Москва.

Во всех регионах, где выборы проходили хотя бы в относительно конкурентной атмосфере, кандидаты «Умного голосования» уверенно давали бой единороссам, пишет политик Илья Яшин: «Главный вывод прошедшей кампании простой. Избирателям надо регистрироваться на сайте «Умного голосования» и отдавать свой голос, в соответствии с его рекомендациями. Оппозиционным структурам надо бросить все силы на подготовку новых наблюдателей, так как в нынешних условиях их катастрофически не хватает».