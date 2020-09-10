Покушение на Навального — мощный удар по демократии и политическому плюрализму в России

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США — и Верховный представитель ЕС выступили с заявлением, в котором «решительным образом» осуждили отравление Алексея Навального, которое они назвали «подтвержденным».

«Германия проинформировала партнеров по «Большой семерке» о том, что по результатам клинических и токсикологических исследований, проведенных германскими медицинскими экспертами и специализированной лабораторией германских вооруженных сил, установлено, что г-н Навальный стал жертвой покушения с применением химического вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», разработанного Россией. Г-н Навальный находится в отделении интенсивной терапии берлинской клиники, и его состояние остается тяжелым. Наши мысли обращены к его семье, и мы надеемся на его скорейшее и полное выздоровление», — говорится в обращении дипломатов.

Его авторы отмечают, что «любое применение химического оружия, где бы то ни было, когда бы то ни было, кем бы то ни было, при любых обстоятельствах, является неприемлемым и противоречит международным нормам, запрещающим применение такого оружия»: «Мы, министры иностранных дел стран «Большой семерки», призываем Россию в срочном порядке и полностью установить ответственных за это возмутительное отравление и, учитывая обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привлечь виновных к ответственности».

Покушение на оппозиционного лидера Навального является очередным мощным ударом по демократии и политическому плюрализму в России. Оно представляет серьезную угрозу для мужчин и женщин, защищающих политические и гражданские свободы, которые Россия обязалась гарантировать, напоминают главы МИД.