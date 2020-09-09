За что Минниханов продал свой народ

«Каждый, кто бывал в Казани, согласится: прекрасный город. Все ухожено, благоустроено, развитая инфраструктура. Красота, да и только. Но на самом деле, все это только фасад, за которым скрывается огромная зияющая дыра. Под внешним благополучием столицы лежат чудовищные людоедские порядки. Жителей Татарстана обманули и обворовали. 30 лет у власти здесь находится один клан, члены которого ценой процветания собственного народа стали богатейшими людьми страны, а может, и мира. Миллиардные взятки, дворцы, поразившие даже нас, частные самолеты и образ жизни королей — вот за что президент Татарстана Рустам Минниханов продал свой народ», — говорится в анонсе нового фильма он Фонда борьбы с коррупцией.

Авторы расследования отмечают, что отношения президента Владимира Путина и бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева сразу сложились великолепные: «Между Казанью и Москвой было заключено другое, негласное соглашение. Одна сторона, Татарстан, дает заоблачные проценты поддержки Путину и «Единой России». Ну а другая сторона сделки, то есть Путин, дает татарским элитам воровать так, как не снилось самым наглым московским единороссам». Воровать безнаказанно, бесконтрольно, в любых количествах и на чем угодно. Карт-бланш дан двум семьям — любимому дедушке, бабаю Шаймиеву и его преемнику, действующему президенту Рустаму Минниханову».

Система, которую в середине 90-х выстроил Шаймиев, была подхвачена и «улучшена» Миннихановым, говорится в фильме: «Здесь полностью зачищено политическое поле, почти нет независимых СМИ, здесь царит беззаконие и произвол. Полицейские здесь известны в первую очередь тем, что они пытают, насилуют и убивают прямо у себя в отделениях».

«Мы поймали действующего президента Татарстана Рустама Минниханова на взятке в почти 3 млрд. руб.», — утверждают в ФБК. Ее заплатил основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян.

В расследовании описываются коррупционные схемы, а также многочисленная дорогая недвижимость семьи Миннихановых и Шаймиевых.



