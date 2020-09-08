Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов рассказали о выдворении из страны

Родненков сообщил, что его задержали в Минске около дома Колесниковой: «Подъехал неожиданно бусик, оттуда вышли люди… неизвестные люди. Они нас в этот бусик затолкали. Вначале мы поехали в одно отделение ГУБОПиК, там я провел порядка 40 минут, я находится в кабинете каких-то людей. Мне ничего не объясняли, люди, в кабинете которых я находился, тоже не знали, что я там делаю. Через 40 минут мне надели наручники и черный мешок на голову и отвезли в другое отделение ГУБОПиКа, там в таком положении я провел еще 4 часа, опять же никаких пояснений».

По словам Кравцова, ему грозили уголовной статьей о злоупотреблении служебными полномочиями: «Я не знаю, были ли это сотрудники ДФР. Прежде всего, их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли деэкскалацией, по их мнению, обстановки в стране. Один из вариантов, который был предложен — чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу <…> У нас была долгая беседа, к концу они сказали, что Мария Колесникова будет доставлена на границу, я понял, что видимо Мария высказывает ту позицию, которую и должна высказывать. Я понял, что ее пытаются доставить насильно. Где-то около 11 часов меня и Антона посадили в микроавтобусы, по пути мы заехали в КГБ, там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову. И мы выдвинулись в сторону украинской границы на пункт Александровка».

На границе Колесникову затолкали на заднее сиденье автомобиля к соратникам и закрыли. На машине они, по замыслу силовиков, должны были отправиться в сторону территории Украины. Но как только Колесникова увидела свой паспорт, она порвала на много мелких кусочков, после чего открыла машину, вышла и пошла в сторону белорусской границы, рассказал Родненков.



По его словам, кроме паспортов в машине они обнаружили тесты на коронавирус, страховки и билеты в Турцию для него и Кравцова и билет для Колесниковой в Вену, а из Вены — в Мюнхен.

«Как мы понимаем, эти билеты также фотографировались во время одной из остановок ночью. Скорее всего, мы увидим по БТ, как мы хотели уехать загорать в Турцию, а Мария — к себе в Германию», — отметил он.

В итоге Колесникову белорусские силовики увели в микроавтобус и по пытались задержать Кравцова с Родненковым. Но им удалось уехать. После этого они несколько часов давали пояснения украинским спецслужбам.