Минск подтвердил задержание Марии Колесниковой

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что представителей Координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, Ивана Кравцова и Марию Колесникову насильственно вывезли из страны на границу с Украиной. Колесникова не пересекла границу, так как при попытке ее насильственного вывоза она, по некоторым данным, порвала свой паспорт. Кравцов и Родненков границу пересекли.
Мария Колесникова не планировала уезжать из Белоруссии ни при каких обстоятельствах, заявил юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак.
«После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена», — сказал он агентству TUT.BY.
О задержании Колесниковой сообщает со ссылкой на Госпогранкомитет и госагентство БЕЛТА, которому Бычковский рассказал, что Родненков, Кравцов и Колесникова «предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе».
«С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды. Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле BMW прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», — сказал официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии.
Бычковский добавил, что Родненков и Кравцов покинули территорию страны и оказались на сопредельной стороне. Колесникова задержана.
Госканал Белоруссии также разместил видео, на котором Иван Кравцов говорит, что уезжает: «Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время».
Иван Кравцов рассказывает, что принял решение покинуть Беларусь на некоторое время.— TUT.BY (@tutby) September 8, 2020
Запись опубликовали госСМИ, они утверждают, что смартфон нашли на «месте побега», на устройстве было это видео. pic.twitter.com/2gY8iIcRYg
«Нет никаких сомнений, что местные чекисты вывезли их к границе. Они уже так делали с Тихановской, Латушко и Ковальковой. И давали выбор: или уезжаете или уголовное дело, — считает главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. — Поскольку Марию Колесникову объявили «задержанной» можно предположить, что она уезжать категорически отказалась. И это на нее похоже».
В понедельник сообщалось, что члена Марию Колесникову возле Национального художественного музея Минска неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Связь пропала с ней, а также с пресс-секретарем КС Родненковым и с исполнительным секретарем Иваном Кравцовым. 5 сентября стало известно, что члена президиума КС Ольгу Ковалькову насильно вывезли из страны. Она отметила, что ее выдворили как ранее Светлану Тихановскую.