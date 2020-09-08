Минск подтвердил задержание Марии Колесниковой

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что представителей Координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова, Ивана Кравцова и Марию Колесникову насильственно вывезли из страны на границу с Украиной. Колесникова не пересекла границу, так как при попытке ее насильственного вывоза она, по некоторым данным, порвала свой паспорт. Кравцов и Родненков границу пересекли.

Мария Колесникова не планировала уезжать из Белоруссии ни при каких обстоятельствах, заявил юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак.

«После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена», — сказал он агентству TUT.BY.

О задержании Колесниковой сообщает со ссылкой на Госпогранкомитет и госагентство БЕЛТА, которому Бычковский рассказал, что Родненков, Кравцов и Колесникова «предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через автодорожный международный пункт пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе».

«С учетом особенностей инфраструктуры пункта пропуска и прохождения линии госграницы на данном участке осуществляется усиление охраны госграницы и были выставлены дополнительные пограничные наряды. Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле BMW прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако впоследствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины», — сказал официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии.

Бычковский добавил, что Родненков и Кравцов покинули территорию страны и оказались на сопредельной стороне. Колесникова задержана.

Госканал Белоруссии также разместил видео, на котором Иван Кравцов говорит, что уезжает: «Я принял решение покинуть территорию страны. Сейчас мы, в том числе Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время».

Иван Кравцов рассказывает, что принял решение покинуть Беларусь на некоторое время.



Запись опубликовали госСМИ, они утверждают, что смартфон нашли на «месте побега», на устройстве было это видео. pic.twitter.com/2gY8iIcRYg — TUT.BY (@tutby) September 8, 2020

«Нет никаких сомнений, что местные чекисты вывезли их к границе. Они уже так делали с Тихановской, Латушко и Ковальковой. И давали выбор: или уезжаете или уголовное дело, — считает главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. — Поскольку Марию Колесникову объявили «задержанной» можно предположить, что она уезжать категорически отказалась. И это на нее похоже».

В понедельник сообщалось, что члена Марию Колесникову возле Национального художественного музея Минска неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Связь пропала с ней, а также с пресс-секретарем КС Родненковым и с исполнительным секретарем Иваном Кравцовым. 5 сентября стало известно, что члена президиума КС Ольгу Ковалькову насильно вывезли из страны. Она отметила, что ее выдворили как ранее Светлану Тихановскую.