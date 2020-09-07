«Нас это не остановит»

«Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета, — заявила Тихановская. — Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов».

Ранее в понедельник сообщалось, что члена Координационного совета Марию Колесникову возле Национального художественного музея Минска неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Пресс-секретарь совета Антон Родненков сказал, что Колесникова одна была в центре города по делам, но где она он не знает. Телефон самой Колесниковой не доступен для связи. Позже связь пропала с самим Родненковым, а также с исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым.

В милиции, Комитете госконтроля и Следственном комитете отрицают причастность к задержанию оппозиционеров.

5 сентября стало известно, что члена президиума КС Ольгу Ковалькову насильно вывезли из страны в Польшу. По ее словам, в изолятор на Окрестина в Минске к ней пришли представители властей и сказали, что если она останется в Белоруссии, то ее еще долго не выпустят из тюрьмы. «Меня посадили в машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли», — рассказала Ковалькова.

Она отметила, что ее вывезли из страны как Светлану Тихановскую: «Это становится плохой привычкой властей — вывозить или не пускать белорусских граждан в нашу страну».

«Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов, — заявили сегодня в КС. — Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора».

В Координационном совете потребовали немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну.