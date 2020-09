В центре Минска на акции протеста, которая собрала около 100 тысяч человек, силовики применили перцовый газ. Это произошло у резиденции президента, которую окружили силы полиции, сообщает TUT.BY.

По данным правозащитного центра «Весна», в Минске задержаны около 100 демонстрантов.

The protest today reached the same spot as a week before. The police and army do not let protesters get closer to the Presidential palace. pic.twitter.com/LbsTdeyHZi