ФБК выпустил расследование Навального из Томска

Так, лидер томского отделения «Единой России», депутат областного Заксобрания Владимир Резников ранее был директором предприятии «Горсети», позже стал его владельцем.

«Деньги за электричество, которые платят все жители Томска, идут не в бюджет города, а в карман Резникова и его партнеров, — говорится в расследовании ФБК. — Кто же его партнеры? В первую очередь, речь идет о его собственном сыне, Максиме Резникове, которого папаша тоже запихнул в депутаты, и вот прямо сейчас он тоже избирается в городскую думу».

Резников-младший избирался в гордуму, был заместителем мэра, теперь он снова депутат — глава комитета городского хозяйства. Его заметителем является Елена Телкова, которой принадлежит 10% ООО «Горсети».

Поставщиками компании «Горсети» также являются родственники Владимира Резникова — его второй сын и внук. Другим крупным поставщиков является Галина Ясюк, коорая является начальницей столовой «Горсетей».

«Если коммунальное предприятие закупает все, от бутилированной воды до ланд крузеров, не у нормальных поставщиков в условиях конкуренции, а у собственных фирм, как это называется? Коррупция и откаты. И они будут оплачены вами, томичи, через квитанцию за электричество», — говорится в материале ФБК.

«За все электричество жители Томска платят депутатам Резниковым. Трамваи, уличные фонари, светофоры — все это контролируют Резниковы, и на всем этом они наживаются. Пользуетесь интернетом дома? Один из крупнейших провайдеров принадлежит Резникову. Камеры видеонаблюдения на домах? Их устанавливает фирма Резникова. Есть еще парикмахерские, гостиница, и даже бутилированная вода «Юнона» в магазине — ее тоже делает и продает семейство Резниковых. Томское производство водки — и оно принадлежит Резниковым», — констатируют расследователи.

Кроме того, в расследовании ФБК рассказывается, как заместитель председателя гордумы, глава фракции «Единая Россия» Кирилл Новожилов получил контроль над местным водоканалом. Ему же принадлежит «Томский расчетный центр», через который горожане оплачивают коммунальные услуги.



