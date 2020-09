#В блогах

Леонид Волков: Новичок. Now it's official

03.09.2020

Очень хочу от международного сообщества, чтобы больше никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не подал бы Владимиру Путину руки. В конце концов, это просто небезопасно