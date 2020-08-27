Полиция взялась за проверку отравления Навального

Доследственная проверка, инициированная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, проводится следственным управлением управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре отмечают, что еще 20 августа инициировала проведение доследственной проверки.

Алексей Навальный сейчас находится в берлинской клинике. Плохо ему стало в самолете при перелете из Томска в Москву. Его госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, где пришлось экстренно посадить борт. Юристы ФБК в тот же день подали заявление об отравлении, но уголовного дела до сих пор не возбуждено. В Кремле говорят, что причин для этого нет, хотя немецкие медики пришли к выводу об отравлении Навального. Провести немедленное расследование Москву призвали власти Великобритании, Франции, Германии, Евросоюза и США.