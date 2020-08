Военные России и США столкнулись в Сирии (видео)

Несколько военных США пострадали в результате столкновения их автомобиля с российским бронетранспортером. В Минобороны РФ заявили, что американские военные нарушили договоренности и попытались блокировать патруль российской военной полиции, «в ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи».

A longer video of the confrontation. US forces appear to be blocking a road and then attempt to block the path of the Russian patrol when they drive through the field. An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319/https://t.co/iCliZSYVY9 pic.twitter.com/xZTtN6l0Ib