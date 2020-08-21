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Let Навальный Go!

21.08.2020

Российские власти , прикрываясь врачами, не дают семье вывезти Навального на лечение в Германию. Хотя медицинский самолет стоит под парами в аэропорту Омска. На фото: Алексей Навальный в аэропорту Томска — пьет тот самый "чай"



Вот эти "врачи" в штатском в кабинете главврача Омской больницы (фото пресс—секретаря Навального Киры Ярмыш) , где в реанимационном отделении, в коме лежит Навальный, очевидно и поставили диагноз: отравления не было. 

 Главный врач Омской больницы скорой медицинской помощи заявил, что "Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно",—сообщает в своем твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Заместитель главврач сообщил журналистам, что в крови и моче Навального токсинов не найдено, хотя, сказал он, "мы держим в подкорке возможность отравления".

Соратник Навального Иван Жданов рассказал,что когда он был в кабинете главного врача туда вошел представитель транспортной полиции , который показал какую-то картинку на своем телефоне главврачу и сообщил, что нашли какое-то вещество. Главный врач отмахнулся : ну нашли и нашли.  Жданов спросил женщину-полейского, что нашли? Ответ:  «Это тайна следствия.  Но это вещество смертельно опасно. Оно представляет угрозу не только жизни Алексея, но и всем окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты». 

Тем не менее, это не помешало врачам заявить, что отравления не было. "Это классическое активное мероприятие в целях damage control",— считает главный редактор The New Times Евгения Альбац.— "Сначала ( и не первый раз) недоубили , потом информация вышла из-под контроля, весь мир пишет, что Путин отравил главного оппозиционера России, об этом на пресс-конференции говорят Макрон и Меркель . Потом решали проблему, как не отдать больного на лечение в Германии, коли самолет уже стоит под парами в Омском аэропорту — понятно, что западные диагносты «утерянные» токсины попытаются найти.  Затянули волынку про закон ( имеет ли право семья требовать передать находящегося в коме больного на транспортировку в другую страну), поняли, что не канает. И тут и выкатили вишенку на торте: токсинов в крови и мочи нет, отравления не было. Очевидно, ждут, когда следов яда не останется совсем".











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