Состояние Навального не позволяет перевезти его в другую больницу

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», — написала в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По ее словам, запрет на перевозку означает прямую угрозу его жизни: «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно».

Ранее врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку, отмечает Ярмыш. «Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение. Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль», — уверена она.

Для проведения консилиума в Омск сегодня прилетели московские специалисты из центров им. Пирогова и им. Бурденко. Сообщалось, что за Навальным уже вылетел самолет из Германии, который может доставить его в берлинскую клинику «Шарите». Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявляли, что готовы оказать Навальному и его семье помощь.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Он находится в коме. Сторонники политика говорят об отравлении. Официального диагноза пока нет.