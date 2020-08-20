Отравление Алексея Навального — главное

Врачи исключили у Алексея Навального возможность инсульта, инфаркта миокарда или инфекции, а также травмы. На 18:30 МСК по-прежнему неизвестно, каким веществом вызвано состояние политика.

Об этом заявил главврач омской больницы скорой помощи №1, в которой сейчас находится политик. Глава «Альянса врачей» и лечащий доктор Навального Анастасия Васильева ранее заявила, что ему нужны экстракорпоральная детоксикация и ультрафильтрация крови. Можно ли провести эти процедуры там, неизвестно. Сейчас политик по-прежнему находится без сознания.

Алексей Навальный летел из Томска в Москву, когда ему стало плохо. Самолет сел в Омске, и политика госпитализировали в реанимацию. Первоначально сообщалось о том, что он находится в коме. Затем медики сообщили, что им удалось стабилизировать его состояние.

Также появлялись сообщения о том, что у Навального отек мозга. Позже эту информацию опровергли. Сейчас политик находится в токсикологическом отделении на аппарате искусственной вентиляции легких.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, единственное, что он ел или пил в этот день — стакан черного чая в кафе в аэропорту Томска. В кофейне начали проверку, там, а также во всем аэропорту, намерены отсмотреть записи видеокамер. Также в случившемся разбираются полиция и СК.

Несколько федеральных СМИ сообщили, что за ночь до происшествия политик пил алкоголь. Соратники Алексея Навального заявили, что он в принципе не употребляет спиртное. Они также сообщили, что обратились в СК и потребовали возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство и посягательства на жизнь общественного деятеля. Кроме того, соратники Навального говорят, что достигли договоренностей о его отправке за границу, о готовности содействовать заявил Минздрав, но омские врачи не дают разрешения на транспортировку. Леонид Волков и Любовь Соболь заявили в соцсетях, что это, а также первоначальный недопуск в реанимацию жены политика, говорит о том, что в больнице могут пытаться скрыть следы отравления.