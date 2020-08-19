Кому в госорганах жить хорошо

Полмиллиона туда, полмиллиона — сюда. «Открытые медиа» выяснили, сколько в 2021 году планируют платить российским министрам и депутатам. Эта информация закрыта, но перестает быть таковой после изучения сопроводительных документов к проекту федерального бюджета.

Журналисты тщательно просмотрели документы по бюджету на 2021 год и плановый период 202 и 2023 годы. В отдельном – расписаны расходы на оплату труда руководителей госорганов. В июле документ опубликовали на сайте Минфина и быстро удалили, но страница, как это часто бывает, есть в кэше Google.

«В таблицах Минфина не все суммы подписаны как зарплаты», — говорится в материале «Открытых медиа». В одной из них, к примеру, в заголовке говорится об оплате труда, а в строках — о расходах на госпрограммы. «По словам источника, близкого к Минфину, суммы в этой таблице соответствуют зарплатам министров по соответствующим направлениям». В документах расходы поделены на две части, и та, что проходит под кодом 121, и есть зарплата и прочие выплаты персоналу, а под кодом 129 — взносы по соцстрахованию и допкомпенсации.

Итак, цифры. По документам, в 2021-2023 зарплата чиновников может вырасти на 4-7%. К примеру, заработок главы МИД Сергея Лаврова в следующем году, предположительно, составит 595 200 рублей в месяц. В 2023 он будет получать 625 192 рубля, или на 5% больше. Наиболее низкая зарплата в правительстве, вероятно, будет у главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева — 564 183 рубля. Больше всех будут платить главе Минюста Константину Чуйченко, 798 867 рублей в месяц. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, судя по всему, будет получать 669 391 руб.

Как правило, доходы руководителей госведомств сопоставимы и совпадают с их декларациями. Но не всегда. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова задекларировала за 2019 год 10,9 млн рублей, это по 910 639 рублей в месяц. По таблице, в 2021-м она будет получать гораздо меньше, 524 316 рублей.

На оплату труда членов ЦИК в 2021 году планируют потратить 86-103 млн рублей. В среднем это более полумиллиона на человека — практически зарплата министра.

Также журналисты выяснили, чья зарплата будет расти быстрее всего: это депутаты Госдумы и сенаторы. «При сокращении затрат на здравоохранение и образование прибавлять заработную плату правительству или федеральному собранию, мне кажется, до этого никто не додумается», — заявили изданию в думском комитете по бюджету и налогам. Тем не менее, цифры, как говорится, налицо.