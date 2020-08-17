Илья Яшин о скандале вокруг горы Куштау в Башкирии

Год назад Башкирию возглавил Радий Хабиров. До этого он много лет служил в администрации президента, где курировал «взаимодействие с парламентом». Был своего рода пастухом: следил, чтобы бараны из «Единой России» правильно голосовали, слушались и соблюдали дисциплину.

Хабиров человек амбициозный; работу клерком в АП он всегда рассматривал как трамплин. Хотелось большой политической карьеры. И звездный час настал: он добился назначения главой своего родного региона. У Путина короткая скамейка запасных, все чаще губернаторами становятся охранники и банщики. А тут вроде человек подготовленный, лояльный. Почему бы и не назначить?

Беда в том, что мелкий клерк, похоже, мнит себя большим диктатором. И прямо сейчас превращает российский регион в «маленькую Беларусь» по методичкам Лукашенко.

В Башкирии есть уникальный природный объект — гора Куштау. В 2019 году местные власти разрешили сырьевой компании начать промышленную разработку этих мест, чтобы добывать соду. Это нанесет огромный ущерб экологии, погубит исчезающие виды животных и растений из Красной книги.

Разумеется, люди протестуют. Сложно найти в регионе человека в здравом уме, который поддерживал бы уничтожение Куштау. Её сохранение — это общественный компромисс. Люди устраивают митинги, ставят палаточные лагеря и в буквальном смысле ложатся под строительную технику.

Хабирову — плевать.

Для него интересы крупного бизнеса гораздо важнее мнения жителей. Поэтому сначала он пытался действовать уговорами и манипуляциями. А со вчерашнего дня дал команду бойцам ОМОН просто смять сопротивление силой.

Очень похоже на Беларусь. Протестующих бьют дубинками, топчут ногами, травят слезоточивым газом. Бок о кубок с омоновцами дерутся бандиты в гражданской одежде и с масками на лицах.

Местные жители стойко держат удар, и своим мужеством вызывают такое же уважение, как и беларусы. Кстати еще одна аналогия: ведущий башкирского государственного телеканала Тагир Вахитов публично уволился в знак протеста против действий властей.

Хочется пожелать победы всем, кто сейчас противостоит беспределу на постсоветском пространстве. И белорусам, и жителям Башкирии, и замечательным гражданам Хабаровского края.

Это настоящая борьба добра со злом.

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