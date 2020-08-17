Самый массовый митинг в истории

Воскресная акция у стелы «Минск — город-герой» собрала «несколько сот тысяч человек», пишет TUT.BY. Журналисты подсчитали число участников, сравнивая фотографии митинга с другими акциями.

В трансляции издания заявили, что видео не смогло охватить «всей картины» — люди растянулись по прилегающим тротуарам и улицам, так как место у самой стелы «физически закончилось». Местные СМИ оценили число участников акции 16 августа по-разному, от 50 до 200 тыс. человек. Сообщалось, что это была самая масштабная политическая акций в республике за ее историю.

В тот же день на площади Независимости в Минске прошла акция в поддержку Александра Лукашенко. По разным оценкам, на нее пришли 31-65 тыс. человек. Белорусские СМИ сообщали, что на этот митинг свозили бюджетников из регионов, появлялись фотографии людей, которых привозят на автобусах и поездках. Также на площадь стянули технику и силовиков. TUT.BY писал, что за отказ ехать бюджетникам угрожали увольнением или выселением из общежития. На акции в свою поддержку Александр Лукашенко заявил, что готов к изменениям, но «конституционным путем». При этом он сказал, что перевыборы будут угрожать государственному строю. «Я не сторонник митингов, но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь», — заявил он.

Штаб незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико на выходных опубликовал требования к властям республики, среди которых прекращение насилия, освобождение политзаключенных и объявление перевыборов до 15 сентября.