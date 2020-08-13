Сотрудники крупнейших предприятий Белоруссии останавливают работу и выходят на акции протеста. Они требуют остановить насилие в республике.

В начале дня стало известно о стачке среди работников завода БелАЗ. Руководство предприятия опровергло эти новости, но в сети появились видеозаписи, на которых рабочие одновременно покидают территорию завода. Им аплодируют прохожие и сигналят автомобили. «МБХ Медиа» сообщало, что часть сотрудников заперли в одном из цехов. Впоследствии появились сообщения, что мэр города Жодино, в котором располагается БелАЗ, после встречи с коллективом предприятия пообещал убрать с улиц ОМОН, если люди пообещают, что не будут захватывать административные здания.

«Открытые медиа» сообщили, что Белорусский демократический конгресс профсоюзов опасается сам в открытую призывать к общенациональной забастовке, «но внимательно следит за происходящим». Издание отмечает, что в акциях уже участвуют или собираются это сделать восемь предприятий: Минский электротехнический завод им. Козлова, минский 4-й троллейбусный парк, Минский маргариновый завод, Жабинковский сахарный завод, «Белэнергосетьпроект», «Белшина», «Гродно Азот» и «БелАЗ». Telegram-каналы добавляют в этот список предприятия МАЗ, «Интеграл», ОАО «МАПИД», «Гродножилстрой», «Керамин», «Белмедпрепараты», Лидский рынок, гродненский завод "Терразит" и Белгосфилармонию. Сотрудники последней сегодня выстроились у входа в здание филармонии с плакатами «У меня украли голос» и спели стихотворение «Магутны Божа», которое СМИ называют неофициальным гимном Белоруссии. Также сообщается, что машинисты минского метрополитена на 5 минут остановили движение в знак протеста.

Одновременно с забастовками в Минске прошли обыски в офисах компаний «Яндекс» и Uber. Их заблокировали вооруженные люди.