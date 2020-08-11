Что не так с видеообращением Светланы Тихановской

Видеообращение Светланы Тихановской, в котором она призвала своих сторонников не выходить на акции протеста, было записано до ее отъезда в Литву, 10 августа. Журналисты выяснили, где это могло произойти.

О том, что видеообращение записали за день до публикации, сообщил источник «Медиазоны» из окружения Светланы Тихановской. Он уверен, что кандидата от оппозиции заставили прочитать текст на камеру, и именно поэтому сегодня утром, уже будучи в безопасности, она записала новое обращение, которое появилось в сети первым.

«МБХ Медиа» пишут, что видео, скорее всего, записано в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Светлана провела в здании ЦИК около семи часов — штаб кандидата сообщал, что ее удерживают там насильно. Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала изданию, что видеообращение было записано под давлением силовиков, имена которых она раскрыть не может.

Forbes отмечает, что видеообращение появилось в сторонних Telegram-каналах, но не на канале Тихановской. При этом утренний ролик об объезде к детям там есть. «Медиазона» сообщает, что первым запись опубликовал «провластный канал», BBC пишет, что на записи на Тихановской та же одежда, что и при визите в ЦИК.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сказала Znak.com: «Еще в четыре вечера у Светланы не было намерений уехать из страны. Что дает мне основание сделать вывод, что решение было принято одномоментно и под давлением белорусских властей».

Первое обращение появилось утром 11 августа, после того, как стало известно об отъезде кандидата в Литву. На записи Светлана Тихановская говорит, что решение было тяжелым. «Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — заявила она, отметив, что «дети — это самое важное, что есть в жизни».

Впоследствии появился еще один ролик, на котором Тихановская читает речь с листа и призывает жителей Белоруссии не выходить на митинги.

10 августа Светлана Тихановская пошла в ЦИК подавать жалобу на результаты президентских выборов. После этого ее штаб сообщил, что кандидата удерживают в здании. В КГБ Белоруссии заявили, что на Тихановскую готовилось покушение. Спустя несколько часов кандидат покинула здание ЦИК, ап впоследствии стало известно о ее отъезде. По данным главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса, в Минске ее задержали на семь 7 часов. На данный момент известно, что Литва дала Тихановской годичную визу и предоставила место для проживания.