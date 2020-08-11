Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ранее фармкомпании призвали не торопиться, так как препарат не прошел все необходимые испытания.

О том, что Россия зарегистрировала препарат от Центра им. Гамалеи, сообщилВладимир Путин на совещании с членами правительства. Он выразил надежду, что массовый выпуск наладят в ближайшее время, и отметил, что одна из его дочерей сделала прививку от инфекции. Путин также заявил, что препарат прошел «все необходимые проверки».

Ранее фармкомпании обратились к Минздраву с просьбой не торопиться с регистрацией вакцины. Она не прошла третий этап клинических испытаний, на котором ее получают тысячи человек. По мнению авторов обращения, на данном этапе невозможно говорить о безопасности препарата для людей.

Росздравнадзор на это заявил, что не согласен с этими доводами. Глава Минздрава сообщил, по поручению Путина Российский фонд прямых инвестиций инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом. «Параллельно начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте», — добавил он. Первыми прививки сделают учителям и медикам.