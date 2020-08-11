Столкновения с ОМОНом, отъезд оппозиционного кандидата и первый погибший

На вторые сутки после выборов президента Белоруссии протестующие в крупных городах республики снова вышли на улицы. Они строили баррикады и активнее вступали в столкновения с силовиками. Сообщалось о том, что активисты забрасывают ОМОН то ли фейерверками, то ли «коктейлями Молотова» — точного подтверждения этой информации нет, зато доподлинно известно о том, что в ходе конфликтов погиб человек.

В первую ночь после выборов акция была более спонтанной, на вторые сутки оппозиционные Telegram-каналы предложили протестующим определенную тактику: собраться у себя в районах и двинуться в центр Минска, но не к стеле на проспекте Победителей, где еще днем выставил дежурство ОМОН, а на блокировку основных магистралей. Силовики тоже сменили тактику: на второй день они заранее перекрыли движение в центре Минска и закрыли центральные станции метро. Сначала протестующие собрались на проспекте Победителей – после того, как силовики применили светошумовые гранаты, толпа разошлась. Основные столкновения проходили в других местах.

ПУШКИНСКАЯ

Стычки с ОМОНом у станции метро «Пушкинская» назвали самыми жесткими. Сообщалось о том, что оттуда были слышны звуки выстрелов и разрывов светошумовых гранат. Использовался слезоточивый газ.

С района «Пушкинской» пришли и новости о первом погибшем в ходе протестов. МВД Белоруссии сообщил о том, что участник столкновения пытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, но оно сдетонировало у него в руках. По версии протестующих, мужчине под ноги упала и разорвалась светошумовая граната. Днем ранее сообщали о еще одном погибшем – это мужчина, на которого наехал милицейский автозак – власти не подтверждали эту информацию.

ДРУГИЕ РАЙОНЫ МИНСКА

На Кальварийской улице ОМОН начал стрельбу резиновыми пулями, одна из них ранила журналистку издания «Наша Нива» Наталью Лубневскую. СМИ отмечали, что все корреспонденты были в опознавательных жилетах, с бейджами и стояли группой.

Сообщалось также о серьезном противостоянии у ТЦ «Рига» на северо-востоке белорусской столицы. Там протестующие строили баррикады и жгли автомобильные покрышки.

Протесты во всем городе прекратились к 4 часам утра. Несколько человек серьёзно ранены.

«Медиазона» сообщала, что силовики использовали машины скорой помощи, чтобы подъехать ближе к участникам акций протеста. Появлялись новости о том, что в центре Минска автомобиль на полной скорости сбил милиционера. Массовые акции протеста прошли также в Гродно, Могилеве, Витебске и городе Молодечно.

ОТЪЕЗД ТИХАНОВСКОЙ

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Вечером 10 августа, после того, как она пошла в ЦИК подавать жалобу на результаты голосования, появились сообщения, что ее блокируют в здании, и с ней нет связи. Затем штаб Тихановской, пишет «Медуза», удалил эти посты. Впоследствии стало известно, что кандидат уехала в Литву. Она записала видеообращение, в котором призналась, что это было очень тяжелым решением. Znak.com отмечает, что Светлана Тихановская покинула страну под серьезным давлением. По данным главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса, в Минске ее задержали на семь 7 часов. «Тихановскую шантажировали, угрожая давлением на мужа, который находится в СИЗО, и на детей», — сообщилисточник издания.

ЗАДЕРЖАНИЯ

Точное число задержанных во второй день акций неизвестно. По итогам первого дня сообщалось о том, что СК Белоруссии возбудил более 20 уголовных дел, а милиция задержала свыше 80 человек, сообщалось и об аресте более 140 протестующих.

ИНТЕРНЕТ

Как и в день выборов, в Минске не загружаются многие сайты новостных агентств. Работает Telegram, его создатель Павел Дуров сообщил, что мессенджер ввёл «инструменты антицензуры», чтобы сервис был доступен в республике. Днем 11 августа появились сообщения, что в стране отключили YouTube. Также по-прежнему не работают сервисы заказа такси, определения погоды, Google.

ЖУРНАЛИСТЫ

Стало известно, где находится журналист «Медузы» Максим Солопов. Связь с ним пропала вечером 9 августа. Белорусские СМИ сообщили, что его держат в изоляторе на Окрестина в Минске. Вечером после выборов президента республики он был серьезно избит силовиками.

Посольство РФ в Белоруссии сообщило, что устанавливает обстоятельства задержания и местонахождение российских журналистов, с которыми нет связи. Также дипмиссия призвала российские СМИ к «предельной осторожности при осуществлении профессиональной деятельности на фоне протестов в Белоруссии».