Несколько российских журналистов пострадали при разгоне акций протеста в Белоруссии

Российские журналисты оказались среди пострадавших и задержанных в ходе протестов в Белоруссии. РБК сообщил о задержании корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, они рассказали из автозака, что их избили дубинками. Также журналисты сообщили, что в одной с ними машине серьезно избитый создатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Редакция Daily Storm не может связаться с сотрудниками в Минске с 9:00. По ее же данным, Семена Пегова увели из камеры, где он был с другими сотрудниками СМИ, и больше не приводили туда.

«Медуза» более 12 часов не может связаться со своим специальным корреспондентом Максимом Солоповым. Когда редакция связывалась с ним в последний раз, он рассказал о жестких задержаниях. Daily Storm сообщало, что Солопова избили милиционеры.

Посольство России в Минске сообщило, что не получало от властей Белоруссии информации о задержанных россиянах. Российский МИД сообщал, что занимается вопросом освобождения журналистов Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Ситуацию изучает Союз журналистов России. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил«Открытым медиа», что депутаты «будут бороться за любого журналиста, независимо от того, какое СМИ он представляет и что там ему будут предъявлять».

Днем ранее в Белоруссии задержали троих сотрудников телеканала «Дождь», двух корреспондентов и оператора. Причиной стало отсутствие аккредитации. Сотрудников СМИ депортировали в Россию, им на несколько лет запрещен въезд в республику.

Всего в ходе акций протеста в Белоруссии, по официальным данным, задержаны около 3 тыс. человек. Об этом заявили в МВД страны.