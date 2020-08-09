В Белоруссии идут выборы президента

В Белоруссии в 8:00 открылись избирательные участки, всего их по стране – 5723. Еще 44 работают в других странах, в России открыты участки в представительствах республики в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Спустя полчаса после начала ЦИК Белоруссии отчитался о рекордной явке на досрочном голосовании – 41,7% (для сравнения, в 2015 году она составила 36,05%). Оно проходило с 4 по 8 августа. «Радио Свобода» отмечает, что правозащитники сообщали о нарушениях в ходе процедуры, к примеру, завышенииявки на отдельных участках в 5-10 раз. Выборы признают состоявшимися, если общая явка составит более 50%. Президентом станет тот, за кого проголосуют более половины избирателей.

СМИ передают, что на въезде в Минск стоит военная техника и люди «в бронежилетах, масках и касках». TUT.BY сообщило о военных машинах в центре Минска. С мая в республике проходят акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы и задержаний. Накануне стало известно, что СК Белоруссии завел уголовные дела на 17 участников митингов. Всего с 6 мая по 5 августа правозащитники насчитали «более 1360 произвольных задержаний», 26 человек признали политзаключенными.

На пост президента баллотируются пять человек. Александр Лукашенко – действующий президент, он находится на этом посту с 1994 года. Также ЦИК зарегистрировал Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня. Кандидат от оппозиции – Светлана Тихановская. Два кандидата, не прошедшие регистрацию – Виктор Бабарико и Сергей Тихановский – стали фигурантами уголовных дел, Валерий Цепкало уехал из страны. Несколько раз задерживались представители избирательных штабов Тихановской и Черечня, последний получил 10 суток ареста. Также резонанс получил арест двух звукорежиссеров, которые включили песню Виктора Цоя «Перемен!» на провластном митинге.