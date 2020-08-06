Где проживают дочери Путина

Предполагаемые дочери российского президента зарегистрированы в подмосковном поселке Лапино, пишут «Открытые медиа» - и на одной жилплощади. В 2016 году про эту недвижимость писало агентство Reuters – сообщалось, что Катерина Тихонова прописана в квартире «в 6,5 км от официальной резиденции Путина», так как этот адрес был указан при регистрации Фонда междисциплинарных инициатив в области естественных и гуманитарных наук, соучредителем которого она являлась. В 2017 году ее вероятная старшая сестра Мария Воронцова подала документы для получения водительских прав – с тех пор изменения в ее данные не вносились, значит, прописка может действовать до сих пор, кроме того, цифры кода ИНН женщины показывают, что его получали в Московской области. Судя по этим документам, эндокринолог Воронцова прописана там же.

Reuters и OCCRP писали о «риелторе друзей Владимира Путина» – Григорий Баевский, по их информации, предоставлял квартиры женщинам из окружения президента, и прописал Катерину Тихонову в жилплощади, собственником которой остался официально. По данным «Открытых медиа», у Баевского есть в Лапино квартира площадью более 79 кв. м. Ее рыночную стоимость оценили в 15 млн рублей. Предыдущий собственник жилья – компания, связанная с предпринимателями Германом Горбунцовым и Борисом Ушеровичем, которые находятся в розыске по делу о крупных хищениях и взятках.

Издание называет Баевского бывшим партнером братьев Ротенбергов, с которыми он в 2006 году основал дачный кооператив. Сейчас он является совладельцем 15 компаний, в основном связанных с недвижимостью, некоторые получают крупные господряды. Квартиру в Лапино Баевский купил в 2007 году.