«Люди просто хотят пожить при новом президенте»

Белоруссия находится «на нервах» – это, наверное, самое точное определение всему, что происходит в оставшиеся перед очередными выборами президента дни. Оппозиционные кандидаты очевидным образом обгоняют Лукашенко в предвыборной гонке – но независимая социология в стране запрещена, силовые структуры мобилизованы, а с избирательных участков потоком идет информация о нарушениях.

Критическая предвыборная масса

4 августа в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента. Александр Лукашенко баллотируется на очередной – 6-й по счету – президентский срок. Для него это, наверное, самые сложные выборы в карьере: впервые его соперники пользуются не просто значительной, но подавляющей поддержкой населения.

Никого из соперников Лукашенко уже нельзя снять с выборов, но вертикаль белорусской власти с самого начала поставила честность голосования под большое сомнение. Со всей страны идут сообщения о нарушениях, независимых наблюдателей удаляют с участков – с милицией, задержаниями, выдворяют силой.

Кроме того, в последние дни перед выборами власти начали, вопреки прежним договоренностям, срывать предвыборные мероприятия оппонентов Лукашенко, задерживать членов штабов и политических активистов. По сообщениям независимых телеграм-каналов, в Минск были введены войска – под предлогом празднования Дня железнодорожных войск – хотя в Белоруссии вообще нет такого рода войск.

4 августа Лукашенко выступил с очередным посланием парламенту и народу страны. Оно должно было прозвучать еще в середине апреля, несколько раз переносилось и, наконец, состоялось – хотя в последний момент было перенесено на сутки из-за плохого самочувствия начальника Белоруссии.

Послание оказалось самым коротким за всю историю – Лукашенко выглядел больным. Нового тоже ничего не прозвучало: кругом враги, мир полыхает пожарами, Беларусь – островок стабильности, злые люди из-за рубежа стремятся эту стабильность раскачать, сменить власть и сделать белорусов рабами. Но мы не позволим, понадобится – будем стрелять.

Намеков на российское вмешательство было предостаточно, прямых претензий – не прозвучало. РФ, по мнению Лукашенко, «боится потерять Белоруссию», так как других союзников у нее не осталось. Также Лукашенко, говоря о России, заявил, что Белоруссия за пять лет потеряла около $9,5 млрд из-за «дорогих российских кредитов и несправедливых цен на энергоресурсы».

На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

На старте избирательной кампании появились три сильных соперника Лукашенко: популярный видеоблогер Сергей Тихановский, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и карьерный чиновник, бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало. Сам же глава государства в интернет-опросах едва набирал 3% поддержки избирателей, за что получил кличку «Саша 3%».

Сергей Тихановский был арестован, когда пытался подать заявление о регистрации кандидатом в президенты, сейчас сидит в СИЗО по делу о массовых беспорядках. Виктор Бабарико был арестован вместе с сыном (главой избирательного штаба) по обвинению в мошенничестве. Валерия Цепкало не зарегистрировали под предлогом нехватки подписей за его выдвижение, сам он, опасаясь ареста, вместе с детьми бежал из страны – сперва в Москву, далее в Киев.

Однако неожиданно была зарегистрирована кандидатом в президенты Светлана Тихановская – жена оказавшегося в тюрьме Сергея Тихановского. Видимо, власти не ожидали решительных действий от простой домохозяйки, в самом деле, поначалу растерявшейся. Однако вскоре произошло объединение трех избирательных штабов: Тихановской, Цепкало и Бабарико – и Светлана Тихановская стала абсолютным лидером президентской гонки. Ее митинги собирают десятки тысяч людей по всей Белоруссии, тогда как на митингах в поддержку Лукашенко – звенящие тишина и пустота.

31 июля самый большой митинг Тихановской в Минсе собрал 63 тыс. человек. Многочисленные ее митинги в провинциальных городах собирали по 5-10 тыс. человек. Что само по себе стало прорывом: последние 20 лет белорусской оппозиции вообще не удавалось «разбудить» провинцию.

Больше 61% людей не проголосуют за него ни в коем случае. Виден также резкий рост рейтинга Тихановской после объединения штабов. 68% опрошенных считают, что выборы будут сфальсифицированы. 55% считают, что история с наемниками ЧВК «Вагнера» в санатории под Минском – организованный властями спектакль.

Любая негосударственная социология запрещена, а СМИ сейчас даже категорически запретили проводить опросы на сайтах. Официальные социологи готовят два вида отчетов – для прессы и закрытые, для руководства страны. Согласно первым, Лукашенко никогда не набирает менее, чем 75% голосов.

Корреспонденту NT в Белоруссии удалось через свои источники познакомиться с некоторыми закрытыми данными очередного социологического исследования от Института социологии Национальной Академии наук Беларуси. Он, правда, охватывает только городское население. Главное: огромный антирейтинг Лукашенко. Больше 61% людей не проголосуют за него ни в коем случае. Виден также резкий рост рейтинга Тихановской после объединения штабов. 68% опрошенных считают, что выборы будут сфальсифицированы. 55% считают, что история с наемниками ЧВК «Вагнера» в санатории под Минском – организованный властями спектакль. 28% готовы участвовать в мирных акциях против фальсификаций, но только 3% готовы к стычкам с ОМОНом.

6 августа в независимых источниках появились первые данные exit poll:

Лукашенко – 16,1%

Тихановская – 64,9%

Канопацкая – 0,9%

Черечень – 1,4%

Дмитриев – 2,3%

Против всех – 14,4%.

Данные сайта «Народный опрос» дают еще более впечатляющие показатели: 67-73% за Тихановскую, 16-21% за Лукашенко, 7-11% – против всех.

Общее мнение всех экспертов – на стороне Лукашенко безусловно находятся чиновники (вертикаль власти), «красные директора» госпредприятий и – главное – силовики. В Белоруссии самое большое количество милиции на душу населения, и это люди с зарплатой намного выше средней по стране – потерять ее они боятся. А вот с таким традиционным электоратом, как пенсионеры и бюджетники у действующего президента теперь проблемы.

«Сейчас Лукашенко впервые не может рассчитывать на свой ядерный электорат: сельских жителей, пенсионеров, бюджетников и рабочих госпредприятий. Во-первых, печальное положение в экономике, рост цен при огромной безработице, – сказала NT белорусский политолог Светлана Гречулина. – Во-вторых, отрицание Covid-19: в стране не был введен карантин, что вызвало огромную заболеваемость и смертность, которые официальный Минздрав пытался скрывать. Наконец, просто усталость: Лукашенко, с его хамским поведением, уже 26 лет бессменно у власти. Люди просто хотят пожить при новом президенте».

Электорат оппозиции – это национально-ориентированная интеллигенция, малый и средний бизнес и его наемные работники, молодежь, а также – впервые за последние десятилетия – прежний ядерный электорат Лукашенко. Разочарованные пенсионеры и бюджетники.

Отдельная история – IT-специалисты, для которых в Белоруссии под плотным контролем государства действительно созданы тепличные условия. Однако, по мнению наблюдателей, их роль в жизни страны – сильное PR-преувеличение.

«Да, IT-бизнесы в Беларуси действительно существуют в практически безналоговой зоне (т.н. «Парк высоких технологий»), для них создан настоящий офшор, в котором даже действует не белорусское, а британское право, – сказал в комментарии NT белорусский политолог Виктор Демидов. – Да, там зарплаты в 5-10 раз выше средних по стране. Но это не более 30 тыс. человек, и они в большинстве своем аполитичны. Более того, недавно вон Путин объявил о таких преференциях для российского IT-бизнеса, что белорусский офшор просто теряет смысл. В общем, просто не надо преувеличивать значимость всего этого. Это больше PR-конструкт, чем фактор экономики или белорусского социума».

Что случится после выборов

По мере приближения 9 августа психологическое напряжение в Белоруссии растет. Впервые оппозиция проявила себя не только в Минске, но и по всей стране, в областных и районных центрах. Это создает очень большие проблемы властям, но, судя по всему, они готовы к протестам.

Пока программа действий оппозиции такова: ее сторонники приходят на избирательные участки ближе к концу дня 9 августа. Остаются возле участков до конца голосования. В 20:00 – требуют от комиссии открытого подсчета голосов, а также публичного обнародования протокола. (Что законодательством не предусмотрено – конфликты с милицией будут происходить уже на этом этапе.)

К 22:00 жители Минска будут стягиваться в район стелы «Минск — город-герой» (это центр города). Если туда никак не пройти – людям предлагается идти на проспект Независимости. Если проспект Независимости также недоступен, оппозиция попытается занять проспект Победителей. Регионы собираются на центральных площадях своих городов и призывают местные власти переходить на сторону народа.

10 августа и в последующие дни в 19:00 оппозиция предлагает вновь выходить в центры городов по всей Белоруссии, добиваясь признания победы на выборах.

И власть, и оппозиция в основном готовятся не к 9, а к 10 августа – когда будут объявлены официальные результаты выборов. Почти наверняка в них с большим отрывом и в первом туре «победит» Лукашенко. Вопрос в том, насколько на этот раз белорусское общество будет готово отстоять свой настоящий выбор.