Заявление правозащитников по делу «Нового величия»

Более двух лет внимание гражданского общества в России приковано к делу, поражающему абсурдностью и цинизмом обвинения. Молодых людей судят за «организацию экстремистского сообщества» [Статья 282.1 УК РФ]. 6 августа 2020 года Люблинский районный суд г. Москвы огласит приговор.

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Дело «Нового величия» — прямое следствие полицейской провокации. Внедренный агент Руслан Д. (свидетель Константинов А. А., настоящее имя — Раду Зелинский) намеренно подталкивал молодых людей в сторону нарушения закона. Все провоцирующие фразы и действия исходили исключительно от него. Провокатор самостоятельно создал все атрибуты «экстремистского сообщества»: структуру организации и ее программные документы. Однако и он, и сотрудники различных силовых структур остаются вне уголовного преследования, а на скамье подсудимых находятся семеро невиновных молодых людей. Троим — Костыленкову, Крюкову и Карамзину — запросили от шести до семи с половиной лет реального лишения свободы.

Обвинение содержит множество неточностей и ошибок. Отсутствуют мотивы преступления, которое якобы пытались совершить фигуранты «Нового величия». В силу закона, «преступления экстремистского характера» совершаются по определенным мотивам — ненависти или вражды. Следствие обязано доказать этот мотив, на что указывает Постановление Пленума Верховного суда России № 11 от 28 июня 2011 года. Обвинение не сформулировало и другой обязательный компонент — цель, ради которой фигуранты якобы организовали «экстремистское сообщество». Согласно заключениям экспертов, ни в одном из документов «Нового величия» нет прямых призывов к насилию.

В деле «Нового величия» уголовно наказуемыми деяниями названы мирные действия фигурантов, не образующие состава преступления: их, по сути, преследуют за критическое отношение к действующей власти и за попытку обсуждать ситуацию в стране. Никакие действия подсудимых не являются преступлением в значении «нарушение уголовного закона»: согласно российскому законодательству, граждане могут свободно выражать свое мнение относительно власти, участвовать в мирных массовых мероприятиях, изготавливать и распространять агитационные материалы, требовать отставки президента и правительства, требовать привлечь виновных государственных служащих к уголовной ответственности. Тем более, не является незаконным требование изменить или отменить Конституцию — именно этот вопрос недавно был вынесен на «общероссийское голосование».

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Дело «Нового величия» было сфабриковано следствием путем процессуальных нарушений и прямых злоупотреблений.

Прямым нарушением права на защиту и на справедливое судебное разбирательство стала сама основа, на которой построено обвинение, — показания «засекреченного свидетеля»: участники процесса не могут напрямую задавать свидетелю вопросы, а общество -оценить состоятельность его показаний.

Обвинение строит образ «экстремистского сообщества», заостряя внимание исключительно на фразах и действиях провокатора Руслана Д. — в том числе, на организации «выездов за город» и намерениях сопротивляться полиции. В прениях прокуратура, искажая реальные события, приписывает некоторые его фразы участникам «Нового величия».

Необходимо расследовать и высказанные Костыленковым, Павликовой и другими фигурантами дела заявления о пытках и избиениях со стороны оперативников.

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В деле «Нового величия» правоохранительные органы имитируют обеспечение общественной безопасности, используя откровенные провокации и манипулирование, создают надуманные угрозы, чтобы подавить свободу выражения мнений и объявить преступлением простое несогласие.

Политически мотивированное дело «Нового величия» должно быть прекращено, все обвиняемые должны быть оправданы.





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