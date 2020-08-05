Одноразовые сейф-пакеты и отказ от голосования «на пеньках»: предложения «Голоса» к досрочному голосованию

Движение «Голос» направило в ЦИК предложения по улучшению процедуры «многодневных» выборов. Заявление (есть в распоряжении The New Times) касается досрочного голосования. Эксперты «Голоса» напомнили, за что критиковали процедуру во время голосования по поправкам к Конституции, и заявили, что принятый закон не дает достаточных гарантий общественного контроля.

Так, в документе говорится, что основная масса нареканий касалась отсутствия возможности проконтролировать соблюдение закона в новых условиях, и о том, что несмотря на это власти законом разрешили ввести новый порядок голосования. Среди перечисленных недостатков – увеличение длительности процесса до трех дней, которое приводит к тому, что минимум один день приходится на рабочее время, а значит, наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса не смогут присутствовать на участках. При этом каждый день бюллетени должны перекладываться в сейф-пакеты, и наблюдатели не всегда смогут при этом присутствовать. Что касается самих пакетов, «Голос» призывает применять только одноразовые средства с уникальным номером, чтобы не было возможности их вскрыть до подсчета.

Также в заявлении говорится о досрочном голосовании не на участках – например, на предприятиях. «Само по себе досрочное голосование на предприятиях не обосновано, поскольку в один из трех дней работник в любом случае может проголосовать в помещении для голосования. Добровольность такого голосования на рабочих местах вызывает большие сомнения», - говорят эксперты «Голоса», отмечая, что на режимные предприятия не допускают наблюдателей. Также движение критикует практику обхода квартир членами комиссий – в ходе голосования по поправкам к Конституции сообщалось о случаях, когда те призывали людей проголосовать вместо их родственников.

В числе предложений – отказаться от «экзотических» форм голосования – т. н. голосование «на пеньках», на предприятиях и «в населенных пунктах», определить стандарты сейф-пакетов для бюллетеней, ежедневно публиковать в интернете число досрочно проголосовавших по каждой форме голосования, заранее извещать наблюдателей о досрочном голосовании, а также отдельно подсчитывать бюллетени досрочно проголосовавших, если их окажется больше 1% от числа избирателей.

Единый день голосования пройдет в России 13 сентября. В конце июля ЦИК утвердил порядок досрочного голосования. Выборы будут идти три дня в 41 регионе.