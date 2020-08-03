Как государство тратит десятки миллионов рублей на обучение детей чиновников

Процедура целевого набора работает так: 10-30% бюджетных мест в российских вузах распределяется по квотам, то есть отходит целевикам. Учащиеся, которые проходят по целевому набору, учатся бесплатно, а взамен должны не менее трех лет отработать в госструктуре, которая направила их в университет. Ведомства сами подбирают кандидатов на целевой набор, нормативов и обязанности проводить внутренний конкурс не существует, руководитель госструктуры может единолично решить, кому оплатить учебу.

«Важные истории», «Трансперенси Интернешнл – Россия», «Новая газета» и DOXA пишут, что целевым набором пользуются высокопоставленные чиновники – так они бесплатно направляют своих детей и родственников в престижные вузы. Причем, бывает так, что после учебы их протеже не появлялись в госструктуре.

Издания изучили результаты целевого набора в 15 вузов. В приказах о зачислении нашли 102 фамилии детей и родственников высокопоставленных чиновников. Они поступили в вузы по направлению от госструктур, которые эти госслужащие возглавляли или с которыми взаимодействовали по работе. Подавляющее большинство, отмечают авторы расследования, «не смогли бы поступить в престижные вузы на общих основаниях, поскольку набрали меньше проходного балла».

В списке поступивших таким образом – сыновья управделами президента Александра Колпакова, генерала-лейтенанта юстиции Александра Мокрицкого, сын племянника спецпредставителя президента Николая Меркушкина, дети министра природных ресурсов Карачаево-Черкессии, ныне студенты МГУ, и так далее.

В вузах, опрошенных журналистами, заявили, что не смотрят на фамилии родственников целевиков.