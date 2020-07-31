Украина решила требовать экстрадиции из Белоруссии 28 бойцов ЧВК Вагнера

Генпрокуратура Украины обратилась к Белоруссии с просьбой арестовать 28 бойцов ЧВК Вагнера для дальнейшей экстрадиции.

«28 лицам, из которых девять граждан Украины, сообщили о подозрениях по факту участия в террористической организации (статья 258-3 УК Украины)», — говорится в сообщении ведомства, передает «Медиазона».

Украина намерена добиться выдачи бойцов ЧВК для того, чтобы привлечь их к ответственности за участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

«В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц», — добавили в генпрокуратуре.

О задержании под Минском более 32 россиян, которых в Белоруссии назвали бойцами ЧВК, стало известно 30 июля. В Москве их называют работниками охранной фирмы, которые летели транзитом в Стамбул.