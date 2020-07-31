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Экс‑фигурант «московского дела» отсудил 250 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

31.07.2020

Тверской суд Москвы присудил бывшему фигуранту «московского дела» Сергею Фомину 250 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Фомин требовал с государства 793 тыс. руб.: за бездействие следствия, незаконное лишение свободы, «обыски в ночное время и создание негативного образа на федеральных телеканалах».

Фомин был волонтером в предвыборном штабе кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь. Из-за прошедшей 27 июля 2019 года акции СК объявил Фомина в розыск, а через несколько дней он сам пришел в полицию. Активиста обвинили по делу об участии в «массовых беспорядках».

В СИЗО и под домашним арестом он провел четыре месяца, однако за это время следствие так и не смогло предъявить ему какое-либо конкретное обвинение. В начале декабря 2019 года уголовное преследование прекратили.

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