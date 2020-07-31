Ассоциации независимых депутатов выступила в поддержку Юлии Галяминой

Немедленного прекращения уголовного преследования Юлии Галяминой и отмены «дадинской» статьи потребовали члены Ассоциации независимых депутатов. Преследование Галяминой они называют политически мотивированным, власть хочет «убрать из политической жизни страны одного из ярчайших политиков России», говорится в заявлении.

«Власть врет нам, когда запугивает нас протестующими. Они угроза не для нас, граждан страны, а для зарвавшихся чиновников, для кумовства во власти, для тех, кто презирает нас, граждан своей страны. И сейчас они вначале решили нас запугать и разорить штрафами и административными арестами, потом погрозили с высоких трибун тем, кто агитировал против поправок в Конституцию, потом проводили обыски у активистов и сторонников кампании «НЕТ», а теперь решили пустить в ход тяжелую артиллерию — уголовные дела», — отмечают авторы открытого письма.

Уголовное дело против Галяминой СК возбудил из-за акции по сбору подписей против поправок к Конституции, которая прошла 15 июля.