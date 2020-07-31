Аббас Галлямов: Режим избавляется от сильных оппозиционных кандидатов

Я уже говорил, что Юлия Галямина выиграет думские выборы в своем округе в одни ворота. Ни один единоросс и рядом с ней не стоял и никакое многодневное голосование ему не поможет.

Тот факт, что против Юлии возбудили уголовное дело, является официальным подтверждением моих слов. Режим избавляется от сильных оппозиционных кандидатов. При этом он, очевидно, понимает, что придает Юлии флер героизма и мученичества, способствует ее дальнейшей раскрутке. Понимает, но все равно на это идет, вынужден идти. Потому что запас оптимальных решений у Кремля исчерпан.

Этим эпоха заката как раз и отличается от периода расцвета.

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