«Апология протеста»: Хабаровский протест или силовики вступают в игру

Центральный районный суд Хабаровска сегодня арестовал на 7 суток блогера Алексея Романова по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.

Только в Центральный районноый суд Хабаровска после начала протестов поступило 21 дело по статье 20.2 КоАП, из которых — 16 по ч. 5, три дела — по ч. 6.1 и два дела по ч. 1.

Петра Перевезенцева и Сергея Ильина оштрафовали за акцию 17 июля на 10 и 15 тысяч рублей.

Ростислава Смоленцева арестовали на 8 суток по части 6.1. ст. 20.2 КоАП РФ. Хабаровский краевой суд не стал отменять решение об аресте. В суде ожидает рассмотрение дело и по части 5 статьи 20.2.

Валентин Квашников дважды оштрафован на 10 тысяч рублей по ч. 5 и ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ.

Артём Мозгов оштрафован на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

Согласно сайту суда, из 21 дела ожидают рассмотрение — 5, по остальным делам вынесено решение о виновности.

Стоит отметить, что свежие дела в суд поступают уже по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, которая предполагает административный арест, как один из видов наказания.

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