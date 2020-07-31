Сенаторы США предложили ежегодно выделять Украине по $300 млн военной помощи

Законопроект о ежегодном предоставлении военной помощи Украине в размере $300 млн в Сенат США внесли представители как Республиканской, так и Демократической партий. Кроме того, они предлагают выделять по $4 млн на обучение офицерского состава на Украине, передает DW.

В июне Пентагон объявлял о планах выделить Киеву $250 млн в качестве военной помощи. В начале июля демократы, контролирующие комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, предложили увеличить сумму в 2021 году еще на $25 млн. Дополнительные средства предлагалось выделить на подготовку личного состава, вооружение, логистику и разведку.