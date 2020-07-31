Беглов пообещал изменить закон о «наливайках»

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью меньше 50 квадратных метров «поспешностью отдельных депутатов» и заявил о решении его изменить.

«Принятие этого закона — это, наверное, поспешность отдельных депутатов. Наверное, нужно было провести консультации, встретиться с соответствующим сообществом, поговорить с ними, посмотреть — да просто изучить вопрос», — сказал Беглов в эфире телеканала «78», передает «Интерфакс».

Он назвал авторские бары «интересной фишкой» Петербурга и пообещал до вступления закона в силу скорректировать его.

23 июля Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв.м. Он вступит в силу с 1 января 2021 года. По оценкам экспертов, новый закон может затронуть порядка 115 заведений, большинство из которых расположено в центре города. Это вызвало волну возмущения со стороны бизнесменов.