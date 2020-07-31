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Против Юлии Галяминой возбудили уголовное дело по «дадинской» статье

31.07.2020

Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Ей вменяют неоднократное нарушение порядка проведения митинга.

«В начале июля Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля в незаконном массовом мероприятии — несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек. При этом ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, в течение предшествующих 180 суток, нарушая требования действующего законодательства», — говорится в сообщении СУ СК по Москве.

15 июля активисты кампании «Нет!» организовали сбор подписей с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции. В Москве люди после этого устроили стихийное шествие, после чего начались массовые задержания. 


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