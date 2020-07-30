Митинг Тихановской в Минске собрал десятки тысяч человек

В Минске в парке Дружбы народов на агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской пришли не менее 25 тысяч человек. Правозащитники говорят о 34 тысячах.

Как передает TUT.BY, Тихановская сказала, что идет в президенты ради своего мужа и белорусов: «Власть мне не нужна, но муж за решеткой. Мне пришлось спрятать детей. Я устала терпеть, я устала молчать, я устала бояться».

Упомянула она и задержанных под Минском россиян из ЧВК Вагнера.

«Я только в страшном сне могла представить, к кому они этих боевиков могут привязать. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? Люди, мы ведь просто хотим мирных перемен», — сказала Тихановская.

Она еще раз заявила, что ее главная цель — провести новые выборы с участием всех альтернативных кандидатов.