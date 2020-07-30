Посол РФ в Минске: задержанные в Белоруссии россияне — охранники, направляющиеся в Стамбул

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные под Минском россияне направлялись в Стамбул. При этом «основанием для их приезда явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм» в Белоруссии.

«Трактовка рядом СМИ факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела Республики — не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси», — говорится в заявлении Мезенцева.

По его словам, задержанные россияне, прибывшие в санаторий «Белорусочка», были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс, направляясь транзитом в третью страну. «Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — подчеркивает посол.

Мезенцев говорит, что россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом. Но эту информацию еще предстоит уточнить.