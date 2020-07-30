Алексей Макаркин: Две версии белорусских событий

Версия «транзит»

Вагнеровцы использовали Беларусь для транзита в очередную африканскую страну (Ливия, ЦАР, Судан). Лукашенко знал об этом канале и по каким-то своим причинам (мобилизация электората перед выборами? Поиск повода для закручивания гаек перед проблемными выборами?) решил пресечь его.

Минусы сценария

Во-первых, непонятно, почему «транзитники» из отеля переселились в пансионат, тогда как по логике им надо было скорее покинуть страну (разве что планы поменялись, дату отъезда перенесли и взвод крепких мужчин решили не светить). Во-вторых, есть апробированный маршрут через Сирию – хотя могли быть и исключения. В-третьих, с электоратом все непросто (большинство белорусского населения симпатизирует России, хотя и не хочет «поглощаться»), а повод для закручивания гаек мог быть и менее конфликтным с Россией, где этого не забудут - и Лукашенко с его огромным политическим опытом не мог этого не понимать.

Версия «заговор»

Вагнеровцы могли быть использованы для попытки свержения Лукашенко и форсирования поглощения Россией Беларуси (хорошо известно, как Лукашенко уже два десятилетия своей «вязкой» дипломатией препятствует любым реальным интеграционным процессам, начиная с единой валюты)

Минусы сценария

Во-первых, слишком большой риск, особенно с учетом очередного тура принудительной консолидации белорусских элит (в рамках которого было сформировано новое правительство, а «пророссийский» экс-замсекретаря Совбеза Андрей Втюрин получил 12 лет лишения свободы). Во-вторых, белорусская оппозиция еще в большей степени, чем Лукашенко, не хочет сближения с Россией – в отличие от Лукашенко, который из-за своей репутации не может быть «своим» для Евросоюза, она может рассчитывать на серьезный диалог с Европой (кстати, поэтому и банкира Бабарико, несмотря на его тесные связи с «Газпромом», очень проблематично было бы считать пророссийским кандидатом).

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