СК возбудил уголовное дело из-за многократного голосования по поправкам к Конституции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования — ранее жительница Израиля рассказала, что смогла проголосовать трижды.

Яэль Ильински рассказывала ранее, что проголосовала электронно, в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме того, ее дочь, у которой еще нет права на голосование, тоже смогла принять в нем участие: «Моя дочь проголосовала в Хайфе, ей 18 через две недели, но они не проверили возраст». В Тель-Авиве возраст голосующей проверили.

В Москве журналист Павел Лобков также смог проголосовать дважды — на участке и онлайн. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это действия провокацией. Полиция завела административное дело о незаконных выдаче и получении избирательного бюллетеня и начала проверку по уголовным делам.