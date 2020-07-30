Трамп задумался о переносе выборов президента США

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Президент США Дональд Трамп задумался о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября.«При общем голосовании по почте (не голосовании вне избирательного участка, что хорошо) в 2020 году будут самые неточные и мошеннические выборы в истории. Это будет большой конфуз для США.Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал он в Twitter.

AP отмечает, что сообщение Трампа появилось в день плохих экономических новостей — правительство сообщило, что экономика США сократилась на 32,9% в годовом исчислении в апреле-июне, что является наихудшим квартальным падением за всю историю.

Агентство также пишет, что нет никаких свидетельств широко распространенного мошенничества на выборах посредством голосования по почте. Пять штатов уже полагаются исключительно на такой способ голосования. Трамп называл варианты дистанционного голосования «самым большим риском» для своего переизбрания. В прошлом месяце он говорил сторонникам в Аризоне: «Это будут, на мой взгляд, самые коррумпированные выборы в истории нашей страны». При этом в апреле Трамп исключал возможность переноса выборов.

BBC подчеркивает, что согласно Конституции США, перенести дату голосования на выборах президента может только Конгресс. Еще три федеральных закона в Соединенных Штатах устанавливают точную и не изменяемую дату этого голосования – «вторник, следующий после первого понедельника ноября». Эта норма не менялась с 1845 года.

В нынешней ситуации, если Коллегия выборщиков, которая закрепляет результаты президентских выборов, не проголосует в назначенную дату, срок Трампа юридически будет считаться истекшим 20 января 2021 года.