NASA запустило марсоход с беспилотным вертолетом

NASA запустила аппараты миссии «Марс-2020» — ровер «Персеверанс» и первый внеземной вертолет «Инженити». Одной из главных задач марсохода станет сбор образцов грунта, которые через несколько лет заберет следующая миссия и доставит на Землю в 2031 году, передает журнал N+1. Прибытие аппаратов на Марс намечено на вторую половину февраля 2021 года.

Сейчас на Марсе работают два аппарата, причем оба разработки NASA: неподвижная станция InSight и марсоход «Кьюриосити», успешно работающий на планете с 2012 года.

«Персеверанс» будет искать органические соединения, потенциально указывающие на присутствие микроорганизмов в прошлом или настоящем, исследовать климат Марса и пытаться синтезировать кислород из атмосферы. Также он будет собирать образцы грунта, за которыми в 2026 году прибудет следующий марсианский аппарат NASA, который заберет собранные образцы и впервые в истории доставит их на Землю.

Второй аппарат миссии «Марс-2020» — вертолет «Инженити» — если сумеет подняться в воздух, это станет первым управляемым атмосферным полетом за пределами Земли. Помимо проверки возможности полета в марсианской атмосфере его задачей также станет разведка поверхности вокруг марсохода.





За неделю до «Персеверанса» к Марсу отправилась первая китайская миссия «Тяньвэнь-1», состоящая из марсохода, посадочной платформы и орбитального аппарата. Она тоже прибудет к планете за неделю до американского аппарата, но сядет позже него, в апреле. А 20 июля был запущен первый марсианский спутник ОАЭ. Кроме того, этим летом должна была стартовать европейско-российская миссия «ЭкзоМарс» с ровером, но ее запуск пришлось отложить на два года из-за технических недоработок и пандемии нового коронавируса, которая помешала их исправлению.